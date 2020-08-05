Александра Артёмова о том, каких успехов достигла её дочь в десять месяцев.
10 МЕСЯЦЕВ 🍼
В свои 10 месяцев, моя девочка обожает «сороку-ворону», танцевать и повторять за мной слова и звуки )) Как только стук в дверь, уже мчит встречать с распростертыми объятиями ☺
И так, какие изменения у нас с прошлого месяца:
1. Имеется почти 7 зубов 🦷
2. Смесь стала кушать не меньше 260 грамм за один приём.
3. Постоянно играет со мной в догонялки и прятки.
4. Стоит на ножках без опоры 2 секунды, больше видимо не хочет по той причине, что осторожничает и боится упасть. А так, так же спокойно ходит с опорой у мебели, в кроватке.
5. Ползать стала с такой скоростью, что я не успеваю поймать 😱
6. Оооочень любит козью молочную продукцию от йогурта до творожка.
7. Знает все части органов на голове и четко знает где ноги и руки и пальцы.
8. Уж ооочень нравится дочке морской мир 🐟 Каждый день рассматривает ,пальчиком гладит рыб и каждый раз восторг от синего кита. Знает так же домашний животных и диких.
9. Ездить больше 2 часов в машине уже вовсе не хочет, начинает кряхтеть, плакать и может закатить истерику.
10. До сих пор, если кто-то прийдет в гости и она забыла этого человека, может расплакаться.
Пока что вот такая картина на 10 месяцев и она постоянно меняется по споростью света ))
Дети, куда же вы так растёте???
Вашим малышам сколько сейчас???
Мы на днях кстати, пойдём к педиатру, а то не были несколько месяцев из-за этого вируса …да и сейчас как-то нет желания туда ехать. Вы не пропускали педиатра, кстати?