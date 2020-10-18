Бывшая участница Александра Артемова делится впечатлениями от пребывания в Луганске.

Экс-участница Саша Артемова уехала в Луганск. Преодолеть 1200 км девушка решила на машине.

«Это моё первое путешествие на такое дальнее расстояние, но я справилась, страшно горда собой, – рассказывает Александра. – Мы уехали с моей близкой подругой Аней, так что в дороге она развлекала меня как могла, не давая уснуть или отвлечься».

Примечательно эта поездка и тем, что Саша впервые уехала без ребёнка, оставив дочку с Женей Кузиным.

Приехав в ЛНР, девушка была шокирована состоянием города.

«Везде пустые улицы, все заведения работают до 15:00. Такая боль за родной город, в котором я провела большую часть своей жизни! Я хочу вам показать свой Луганск. И рассказать, каково это, жить под минами и со строгим комендантским часом», – делится эмоциями Саша.