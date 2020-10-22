После расставания с мужем, Александра Артёмова ощущается себя свободной личностью.

Определённо все ,что сейчас происходит в моей жизни ,воспринимаю как за СВОБОДУ .Не в плане того ,что куда захочу ,туда и иду гулять и с кем хочу гулять .А в плане того ,что у меня сейчас свобода выбора ,желаний ,целей и задач .Мне не нужно от кого-то зависеть и быть локомотивом .По сути — сама себе хозяйка и это прекрасно ))

Но есть и минусы ,когда не хватает чей-то веры в тебя ,доброго слова ,поддержки и просто сильного плеча .Но мы справимся 👊🏾У меня ребёнок ,который дает бодрости и силу духа .

Знаю .Прийдет другое время и время других перемен …скоро 🤫