Бывшая участница Саша Артёмова пожаловалась подписчикам, что плохо справляется с характером своей активной дочери. Она устала от того, что малышка всё норовит сломать и опрокинуть, не слушается свою мать и не нарочно причиняет себе боль. Девочке скоро исполнится год, а Саша боится, что будет только хуже.



Во многом на усталость Саши от воспитания малышки влияет отсутствие мужа Евгения Кузина, ведь долгое время он находился в Санкт-Петербурге и не мог помогать супруге справляться с их дочерью.



В своём микроблоге девушка выложила видеоролик с малышкой и написала, что у неё появляются мысли о том, что она перестала справляться с ней. Молодая мама переживает, когда дочь молниеносно уползает или убегает, ведь она не успевает среагировать и прийти ей на помощь. Когда малышка падает, у Артёмовой разрывается сердце от боли и жалости к своей наследнице, но при этом поделать ничего она не может. Нередко дочь может специально шалить и выводить маму на эмоции, она кидает вещи, всё хватает и шкодит как душе угодно.