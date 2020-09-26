Александра Артёмова ответила на критику поклонников о том, что у неё проблемная кожа.

Ну есть пару складочек ,ну может не идеально ,но зато чувствую себя прекрасно 👌Кожа уже немного не такого качества как была до родов ,хотя кожа у меня всегда хрупкой была ,но могло быть ещё хуже ,правда .Благо я пользуюсь качественной косметикой ,ходила на массажи ,пользуюсь скрабами и после каждого похода в душ наношу крема .

Мне есть с чем сравнивать ,правда .У меня один в один фигура моей мамы и даже структура кожи .А она у нас разнимая ,тонкая и чуть что ,сразу синяк .У мамули так вообще после меня весь живот в растяжках ((Где-то так вообще у нас капилляры рядом расположены и есть места ,которые прям склонны к растяжкам 😬Растяжки есть у меня на животе ,на ягодицах и бёдрах .Сейчас классно загорела и их не сильно видно .Но !Если бы я в беременность 🤰 не пользовалась кремами ,маслами и т.д.было бы на мноооооооого хуже .

У вас как с кожей ?Довольны ?