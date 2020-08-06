Дочери Александры Артёмовой и Евгения Кузина не исполнился ещё и годик, а молодые родители уже решили купить ей дорогие серьги с бриллиантами. Сами влюблённые не скрывают, что не жалеют на свою малышку никаких денег. В сентябре девочке исполнится год, и скорее всего именно на этот праздник они решили преподнести ей шикарный подарок.



В своём блоге Александра рассказала, что прикупила на днях замечательный подарок своей дочери и себе. Девушка рассказала, что они с Евгением решились проколоть ушки своей малышке и подобрали маленькие аккуратные серьги с бриллиантами, которые очень красиво смотрятся и переливаются на солнце. Пока ни фотографий подарка, ни вообще своей дочери пара не разместила. Александра вообще всегда отличалась тем, что скрывала дочь от посторонних глаз. Даже имя наследницы не разглашается неизвестным людям.



Многие фолловеры в соцсетях считают, что не стоит делать такие дорогие подарки малютке, ведь это просто выкидывание денег на ветер. Саша ответила на подобные комментарии, что им с Женей ничего не жалко для дочери.