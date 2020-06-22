Александра Артёмова призналась своим поклонникам, что они с мужем Евгением Кузиным были на грани развода.

МЫ ПЕРЕЖИЛИ КРИЗИС☝🏾

Впервые за долгое время у нас состоялась семейная прогулка 👨‍👩‍👧

Признаюсь, мы в последнее время испытали с мужем кризис в отношениях. Никто из наших друзей не знал об этом и никому как-то не было желания рассказать. Хотели сами справиться и никого не расстраивать.

Причём мы не ругались, никакого повышенного тона, никаких скандалов. Я просто отвернулась от него, а он от меня. Мы практически не общались. Только исключительно по ребёнку вопросы, по работе и не более .

Началось все из-за того, что у меня затаилась обида… И все переросло в то, что я даже забыла причину обиды 🤦🏽‍♀Женя тянулся ко мне, пытался наладить, а я включила недоступную. Не знаю, может во мне какой-то кризис, переосмысление многого.+ Муж стал постоянно пропадать на работе и мы его практически не видели. Приходил уставший, поест, со мной хочет пообщаться, а я номом кручу. Хотя все хорошо у нас и грех жаловаться, правда.

Думаю причина в том, что если что-то не нравится или происходит не так, всегда нужно разговаривать друг с другом. Проговаривать все вопросы сразу! Причем я как раз из таких, кто не будет молчать 🤐 Ноооо не в этот раз …Теперь будет уроком. Возможно не хватает романтики, легкости, лайта. Этому причина ещё стала затяжной карантин.

Короче. Нам удалось благодаря мудрости и терпению по большей части Жени, наладить отношения. Ясное дело, что разводиться не собирались (сразу опережу комментаторов великих), но было не легко нам обоим. Главное, что ребёнок не чувствовал этого «пятна» скажем так в семье и все наладилось.

Мы видимо из тех пар, которым нужны эмоции, краски, феерия 🌶

Не повторяйте наших ошибок. Любите друг друга и всегда назовите выход из любых ситуаций. Особенно старайтесь, когда даже есть хоть чуть-чуть чувств!

Написала вам лишь потому, что стараюсь быть честной перед вами и чтобы вы учились на чужих ошибках. Фух. Кризис миновал.

У вас как сейчас? Карантин в отношениях дал о себе знать? Только честно, рассказывайте 😈