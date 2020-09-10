Александра Артёмова призналась в том, что очень сильно устала совмещать материнство и работу.

МАТЕРИНСТВО И РАБОТА 🤱🏽

Мне иногда очень тяжело совмещать работу и малыша .Сегодня я прям разнервничалась и была готова уйти в море и просто ораааааааааать что есть сил .Я сама по себе ещё человек эмоциональный ,но когда я должна выполнить свою работу и я ее откладываю весь день ,так как дочь везде за мной хвостом .Потом переживаю сижу из-за этого …это не сделала ,этого не хватает и т.д.

Даже Маша моя дочь всячески развлекает и отвлекает от меня ,малышка все равно рвётся ко мне .И как только уйду в другую комнату поработать ,ей сразу нужна я 🙈

Естественно я разрываюсь и на ребёнка и на работу и не получается отдаться полностью .Прям сорвалась сегодня со словами «я больше так не могу» 🙄

Вот вроде бы все всегда хорошо ,успеваю ,получается ,но иногда прям вообще …Мой хвостик требует меня всюду и мне просто разорвись !

Я даже сегодня валерьянку выпила ,а то что-то не то со мной …

Как вы справляетесь с такими ситуациями ?Что посоветуете ?

Многие ж ещё удивляются ,что у меня золотой ребёнок и как такое вообще реально как мы можем отдыхать и все время в коляске спокойно 🤔Ну вот вам и пример ,как сегодня прошёл день и у нас тоже бывают трудности .Ну ничего ,это только сегодня ))