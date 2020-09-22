Александра Артёмова ответила на критику в свой адрес из-за того, что она устроила праздник в честь дня рождения дочки.

Очень хочется высказаться и так сказать отпор дать тем женщинам ,которые кричать для чего ребёнку в 1 год делать праздник .Я вам расскажу сейчас «счастливые мамочки» даже на своём примере ,чтобы вы потом локти кусали ,что не отмечали по каким-то своим глупым соображениям ,что ребёнку ничего не надо в таком возрасте и он не запомнит 👌

Когда я была маленькая ,мама мне тоже всегда устраивала праздники 🎉,торт ,застолье детей и взрослых ,подарки и походы в цирк 🎪,луна-парк и т.д.

В год ,два ,мама отмечала со своей подругой Людой и ее дочкой Галинкой (Галинка моя привет✌🏿)Я всегда с детства любила пересматривать фотографии и плакала ,что неужели я в тот момент была такой ,с такими людьми ,с такими подарками и т.д .Высматривала платье ,в котором была одета ,калготы . Смотрела на свои ручки ,ножки ,в глаза вглядывалась и так было интересно смотреть как я менялась с каждым годом …Жирный плюс всему этому ,что есть фотографии ,видео .Это память ,это прошлое !Где мы счастливы ,улыбаемся и поздравляем друг другу на пикнике ,в ресторане ,дома или в гостях ))

И для нашей семьи каждый месяц дочки ,каждый год сопутствует праздником и вкусным пиром🎂

Я хочу ,чтобы ребёнок смотрел потом эти кадры и видел как трепетно мы к нему относимся ,любим и балуем .Тем более это тоже наш праздник 🥳 Главный праздник !!!Вы бы знали ,как я плакала и сердце трогали кадры с моего детства !!!И это лучший подарок ,такие чувства !!!

Малышка вырастет и будет пересматривать кадры и плакать от счастья и спасибо скажет ,что так любим и стараемся для неё 🤗

А всех «счастливых мамочек» попрошу покинуть мою страницу и больше со своей злобой ,завистью и заглядыванием в тарелку не беспокоить нас .Наша дочь и есть наш праздник и наше счастье и мы будем отмечать каждый год с огромным удовольствием🍾🎪✨

И тут я как раз не понимаю ,как не отмечать такой праздник ,тем более 1 год …Ах ,ничего ж не запомнит !Зачем показуха ?! 😂Классная у вас отмазка ))Вот и сидите дома с борщом и гречкой дальше на День Рождения своих детей !