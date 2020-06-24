Александра Артёмова не может определиться, нравятся ли ей усы и борода Евгения Кузина или нет.
Как вам преображение нашего мальчиша-кибальчиша😱😱😱???
Как вы вообще относитесь к мужчинам с бородой, усами?
Мне кажется, моему мужу иногда идёт, иногда нет 🧐Все зависит наверное от настроения, образа и стиля жизни…
Вообщем интересно, как вы относитесь к растительности на мужском лице👇🏾И заставляете своих мужчин бриться?
А раньше, до 18 века барберы не только стригли, но и проводили незначительные операции, удаляли больные зубы, делали кровопускание. Пока тебя стригут, слева зуб тащат 😨🤫
Это не сейчас прийти мальчику бородку подстричь и причёску сделать.
И интересный такой факт, сине-красная палочка 💈 при входе в «цирюльню» обозначает, что здесь бреют ножом и работают с острыми предметами, проводят операции как удаления зубов так и кровопускание.
Красные полоски чередующиеся с белыми — означает работу с бинтами и кровью. Синий цвет — работает парикмахер. Вот такой маленький и интересный факт )) Естественно эти обозначения фигурировали раньше. Сейчас если такая лампа горит — значит барбершоп открыт и если не говорит — соответственно закрыт 👋
О таком факте сама узнала пару лет назад и была удивлена.