Александра Артёмова не может определиться, нравятся ли ей усы и борода Евгения Кузина или нет.

Как вам преображение нашего мальчиша-кибальчиша😱😱😱???

Как вы вообще относитесь к мужчинам с бородой, усами?

Мне кажется, моему мужу иногда идёт, иногда нет 🧐Все зависит наверное от настроения, образа и стиля жизни…

Вообщем интересно, как вы относитесь к растительности на мужском лице👇🏾И заставляете своих мужчин бриться?

А раньше, до 18 века барберы не только стригли, но и проводили незначительные операции, удаляли больные зубы, делали кровопускание. Пока тебя стригут, слева зуб тащат 😨🤫

Это не сейчас прийти мальчику бородку подстричь и причёску сделать.

И интересный такой факт, сине-красная палочка 💈 при входе в «цирюльню» обозначает, что здесь бреют ножом и работают с острыми предметами, проводят операции как удаления зубов так и кровопускание.

Красные полоски чередующиеся с белыми — означает работу с бинтами и кровью. Синий цвет — работает парикмахер. Вот такой маленький и интересный факт )) Естественно эти обозначения фигурировали раньше. Сейчас если такая лампа горит — значит барбершоп открыт и если не говорит — соответственно закрыт 👋

О таком факте сама узнала пару лет назад и была удивлена.