Александра Артёмова рассуждает о том, как много в жизни ребёнка зависит от воспитания и моральных качеств его родителей.

Моя маленькая мисс счастья ❤

Знаете что хочется?

Чтобы мой ребёнок был лучше меня! Лучше меня не в плане красоты, фигуры, волос или ещё чего. Это я и так знаю, что она будет самой красивой девочкой в мире. А хочется, чтобы она была добрее, милосердней, больше и лучше нас видела во всем красоту, любовь и счастье. Мне так хочется привить ребёнку любовь к природе и ко всему живому на планете.

И так же хочется, чтобы у ребёнка была вера 🙏🏼Все эти «хочу» зависят только лишь от самих нас. Мы родители и только мы пример для своего чада.

Но я то далеко не являюсь примером доброты, могу и сквернословить, обидеть ((

Все это я к тому клоню, что нужно работать над собой. Давать отчёт своему каждому действию и слову.

Надеюсь мои слова кому-то принесут пользу и хоть один человек задумается 😘

Хорошего вам дня и позитивного настроя ))