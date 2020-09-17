Экс-участница проекта рассказала о проблемах в семье. Александра Артёмова разозлилась из-за поведения супруга Евгения Кузина, который на днях выпивал с консьержкой дома и собирал денежную сумму от подписчиков для того, чтобы вставить ей зубы. Молодой человек выходил в прямой эфир в личном микроблоге. Саша не стала скрывать своей ярости и злости, а также публично обратилась к супругу и рассказала о произошедшем на своей страничке в соцсетях.



Пока Александра Артёмова вместе с дочерью ждёт супруга в Турции, он проводит время дома в России. Девушка рассказала, что надеется, что любимый приедет в Аланию на день рождения дочки, ведь 19 сентября малышке исполнится годик. Также Артёмова добавила, что подозревает, что супруг может и не приехать.



Девушка рассказала, что поступок Кузина для неё сравним с позором. Она не понимает, как можно было в 12 часов ночи сидеть с консьержкой, у которой есть проблемы с алкоголем, выпивать вместе с ней и обещать вставить зубы, сводить в ресторан и так далее. Александра рассказала, что такой проступок любимому она не простит. Также Саша подозревает, что Кузин переживает из-за проблем на работе, поэтому так себя ведёт, но подобное поведение недопустимо.