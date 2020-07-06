Александра Артёмова рассказала о том, почему она отказывается быть кухаркой для своего мужа.

Я БОЛЬШЕ НЕ ГОТОВЛЮ МУЖУ 🥙🥘❌

Хватит! Еще пару лет назад, я тоже зареклась готовить, потому что это все не съедается и вбрасывается в помои.

Тем более я, если готовлю, так готовлю на славу👌Готовлю много, вкусно и сытно.

И так уж сложилось, что Женя у нас вообще не ест. Ну как ест …он ест как кися!!! Просто как кися!!!

А мне очень обидно… Попросил неделю назад окрошку, мы с мамой её быстро сделали. И что вы думаете, он пол тарелки съел и больше ни разу не прикоснулся 😯Думаю ладно, ну стейки съест, салат в течении недели нарезать можно. Причем он сам себе мясо на гриль положит, 3 минуты и готово ✊🏾

Тут я опять приготовила болоньезе — съел пол тарелки и стоит по сей день в холодильнике. Завтра уже выкину, а рука то не поднимается! Это все стоит трудов, денег и нервов… Кто-то ж ведь вообще голодает и попить даже нет возможности 🙄 Тем более, мне сейчас очень тяжело даже себе что-то просто подогреть и сесть перекусить. Дочь вообще мне не даёт этого! Пока я стою у плиты, она за ноги дёргает меня, вешается. Присяду кофе выпить ☕,так она стол журнальный расшатывает и на меня залезает …И тут меня осенило! Не буду ничего готовить! Зачем? Для кого? Все идёт в помои и унитаз!!! Стою готовлю, трачу нервы, ребёнок дёргает меня, кричит и истерику ещё закатит, что внимания не даю 😰Лучше себе время уделю, педали покручу в коем веке, с ребёнком поиграю. Все таки моему мужу, да и вообще любому не нужна кухарка. Не ценят это, поверьте! Не нужно мужчинам это!

А вот ухоженную, простите намытую, вкусно пахнущую женщину любой съест 🤪Причём когда к любовницам уходят, они ж не кухаварят часами )) Они заказывают еду из ресторана и наливают вино 🍷 или ещё че там …не знаю уж.

Что скажите? Что думаете?

Мне капец как обидно и эта история постоянно продолжается в нашей семье …Причём об этом пожаловалась в сторис и столько девчонок меня поддержали!!! Я прям не ожидала, что нас так много 🙉 Или хочешь не хочешь все равно готовь, ты ж жена???

Давайте пообщаемся на эту тему👇🏾