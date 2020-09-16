Александр Задойнов интересуется у поклонников, кого из пар ССЛ нужно отправить за ворота.

Становится жарко 🥵.

Пост посвящён зрителям.

Как стало ясно, на проекте #ссл #дом2 #тнт каждый месяц, путём голосования в течении 3-х недель номинируют 3 пары и на 4-й неделе провожаем одну из этих пар за ворота.

До нашего прихода многие пары уже сдружились и голосовать друг против друга не намерены. Хотя многие склонятся к объективности и справедливости, но пока только на словах. Наша пара стояла в номинации в прошлом месяце. Месяц выдался очень нервозным и волнительным, ведь мы готовимся к беременности, ежедневно ездим в нашу клинику #лейбмедик, решаем свои семейные проблемы и готовились к венчанию, да ещё и нашу пару мы отстаивали на голосовании… уф 😓 .

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Наступил новый месяц, а значит новые номинации! Как вы считаете кого нужно выставить на голосование? Какие пары отжили своё? Справедливо ли ежемесячно выставлять одну и ту же пару подряд каждый месяц?

Хочу напомнить кто проживает на проекте ССЛ:

1) семья Задойновых.

2) семья Меньщиковых.

3) семья Огонесян.

4) семья Иванченко.

5) семья Блюменкранц.

6) семья Дмитренко.

7) Яббаров и Голд.

8) Чайков и Пингвинова.

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В феврале 2021 года, оставшиеся пары разыграют Таунхаус, победитель получит ключи от загородного жилья🏠.