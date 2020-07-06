В последнее время из «ССЛ» ушли в декрет две громкие пары – супруги Дмитренко и Оганесян переехали в съемные квартиры за периметром, из-за чего на проекте освободилось место. Руководство проекта решило пополнить «ССЛ» Захаром Саленко с Яной Шафеевой и Даниилом Сахновым Татьяной Строковой.



Александр Задойнов решил рассказать о своем впечатлении о новых соседях. Так, парень признался, что с парой Захара и Яны ему соседствовать довольно сложно – ребята постоянно ругаются и шумят, что причиняет дискомфорт его беременной супруге Ксении.



А вот пара Дани и Тани Саше понравилась – парень уверен в большом будущем ребят. Зрители же считают, что Задойнов просто повелся на новый образ Строковой, которая стала по-другому себя вести после возвращения на поляну. Вероятно, совсем скоро у девушки закончится терпение и она проявит настоящую себя – и тогда Саша будет жаловаться на еще одни соседей.