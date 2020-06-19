Александр Задойнов впервые женился 4-ого апреля этого года, заключив брак со своей возлюбленной по имени Ксения. После росписи в ЗАГСе Саша и Ксюша пришли участвовать в «ССЛ».



Парень признается, что вернулся на проект с главной целью – одержать победу в конкурсе «свадьба на миллион». Парень мечтает сыграть свадьбу за счет проекта. Также Задойновы заявляют и о намерении родить ребенка на поляне – новобрачные, по их словам, уже активно работают над этим вопросом. Идея растить ребенка на проекте супругов вовсе не пугает.



А чтобы разнообразить процесс работы над появлением ребенка, Задойновы поволшебничали на общей кухне. Так, Саша похвалил производителя новой кухонной мебели на телестройке, которая появилась после ремонта. Парень признался, что его волшебство с супругой бывает достаточно активным и, несмотря на это, мебель выдержала такую нагрузку.