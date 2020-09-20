Александр Задойнов философствует на тему правильного воспитания детей.

Откуда берутся «трудные» дети, или

Самые типичные ошибки, допускаемые родителями в воспитании детей.

Десять советов отцам и матерям.

1. Принимайте ребенка таким, каков он есть.

2. Никогда не приказывайте из прихоти. Не надо бесцельных приказаний. Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же опасно, как и вмешиваться постоянно.

3. Никогда не принимайте решения в одиночку. Золотое правило семейной жизни – диархия. Когда отец и мать противоречат друг другу – для ребенка это занимательное зрелище.

4. Сохраняйте доверие к тому, кто будет вам противоречить.

5. По части подарков – никаких излишеств. Мы разучились отказывать

детям. Отказ приносит больше пользы, ибо учит отличить необходимое от излишества.

6. Во всём действуйте собственным примером. Добиваться от ребенка можно только того, что делаешь сам.

7. Говорите обо всем без боязни. Речь – золото, а молчание – свинец.

8. Объединяйтесь со своими близкими. Семья – это частная республика.

Всё должно делаться сообща: мытьё посуды, покупки, уборка, выбор развлечений, маршруты поездок.

9. Держите дверь открытой. Рано или поздно вы не удержите детей, подростков, молодежь в доме. Никогда не рано учиться свободе.

10. Устранитесь в положенное время! Эта заповедь неизменно навевает грусть. Рано или поздно родители останутся в одиночестве. Ничего не поделаешь, любая родительская карьера предполагает эту жертву.