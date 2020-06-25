Более месяца тому назад Александр Задойнов вместе со своей супругой Ксенией пришли на «ССЛ». Парень признался, что вернулся на проект с главной целью – одержать победу в конкурсе «свадьба на миллион».



Парень мечтает сыграть свадьбу за счет проекта. Также Задойновы заявляют и о намерении родить ребенка на поляне – новобрачные, по их словам, уже активно работают над этим вопросом. Для того, чтобы осуществить свою мечту, Саше нужны высокие рейтинги, то есть, популярность среди телезрителей.



Но в этом вопросе Задойнова обходит хедлайнер проекта Николай Должанский – тот умеет придумывать незаурядные темы для обсуждений и показывать свою образованность, в которой Саша не может с ним сравниться. Видимо, поэтому Саша и присоединился к травле сожительницы Коли Екатерины Богдановой. Парень надеется выжить пару с проекта, чтобы устранить конкурентов.