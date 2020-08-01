Александру Задойнову не нравится отношение Степана Меньщикова к коллективу.

В недавней перепалке Степан Меньщиков напомнил Задойнову из-за кого в свое время у участников пропадали деньги. Саша считает, что нападки Степана исключительно из-за обиды.

«Я сделал замечание, он девчонок унижает, оскорбляет и не замечает, что взрослые женщины рядом. Когда я сделал ему замечание, он решил, что я хочу морали ему почитать, поэтому и погнал на меня, пытаясь хоть как-то задеть, зацепить, оскорбив меня», — пояснил Задойнов.

Враждуют молодые люди давно, а участие в конкурсе лишь подливает «масло в огонь».

«Я, конечно, положение его понимаю. Ему скорее всего просто обидно, он в конкурс не прошёл, коллектив его не поддержал, но как его будет поддерживать коллектив, когда он так себя ведёт. Он думает только о себе и ни о ком больше, поэтому что ты хочешь, то ты и получаешь.

Стёпа готов сейчас метать, швырять, оскорблять и задевать всех, кто ему не нравится. Мне он напомнил ситуацию десятилетней давности, которая мной пройдена и забыта уже, выводы все сделаны. Сейчас рядом с ним находится беременная женщина, ему бы уделить больше ей внимания», — резюмировал участник.

А ты на стороне Степы или коллектива?