Александр Задойнов прокомментировал свою неудачу в свадебном конкурсе.

ЗАДОЙНОВЫ ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ КОНКУРСА «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН»

Саша и Ксюша Задойновы вылетели из второго этапа конкурса «Свадьба на миллион». Участники считают решение коллектива несправедливым.

«Наш номер, я считаю, был одним из самых лучших. Мы в него вложили всю душу, время и силы. Мы старались на тренировках. Но голосование было коллективное, и коллектив нас не поддержал. Осталось три пары с одинаковым количеством голосов: Яббаровы, Блюменкранц и мы. И вот из трёх пар у нас было самое меньшее количество голосов. Я понимал, что у нас очень мало шансов пройти дальше, так как мы являемся самой молодой парой на ДОМе-2, нас ещё не так сильно знают, не так сильно дружат. Побороться очень хотелось – поборолись, но не прошли дальше. Теперь займёмся уже плотно своим здоровьем, потому что готовимся к беременности», — поделился эмоциями Задойнов с Mpravda.com.

Как считаешь, справедливо выбыла пара Задойновых?