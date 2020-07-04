Александр Задойнов благодарен судьбе за встречу с Ксенией, которая стала его женой.

Мы появились друг у друга, когда оба уже никого не ждали.

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После долгого одиночества, одолели мысли, что нет никаких вторых половинок, а есть люди с которыми тебе хорошо месяц, год, 5 лет. Судьба подарила нам друг друга и мы благодарны этому.

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Наша первая встреча произошла 7 ноября, когда я неожиданно для Ксюши, поздоровался с ней через пассажирское окно с улицы, так, что она вздрогнула и расплылась в улыбке. Мы поехали в ресторан, где для себя уже определили, что наша встреча судьбоносная. Через 2 месяца я сделал @ksunyazadoynova Предложение под новогодние куранты, а через 3 месяца в карантин, когда все люди сидели по домам, мы расписались. И теперь мы идём вместе к венчанию и готовимся к беременности. Спасибо любимая, что ты есть у меня.❤️