Александр и Ксения Задойновы побывали в клинике, специалисты которой будут помогать им зачать ребёнка.

Нашли клинику.

Мы нашли достойную клинику, где специалисты настолько расположены к нам, щепетильно относятся к каждому моменту. Нас полностью обследовали, даже сдали кровь по генам, чтобы узнать, подходим мы с Ксюшей по-генетическому или нет. У человека есть шестой ген, и если он схож на пять каких-то пунктов, то у этой пары детей не будет. Если три пункта, то специалисты думают, как и что делать. У нас схож один пункт, с этим рожают, даже не напрягаются, поэтому мы можем быть родителями наших общих детей. В течение месяца пройдём лечение, а в сентябре будем готовиться к беременности, у нас большие шансы.