Александр Задойнов поведал, как прошло их с Ксюшей венчание.

Александр и Ксения Задойновы обвенчались 9 сентября. Как прошло таинство, рассказал Саша в беседе.

«Была суета, Ксюша нервничала, мы сейчас готовимся к беременности, поэтому всё это навалилось. От венчания я ощутил прилив счастья, блаженства. Ни капли сомнения, уверенность в том, что происходит. Мы то плакали, то улыбались», – вспоминает Задойнов.

После венчания, утверждает Саша, их отношения стали только крепче.

«Теперь я знаю, что Ксюша со мной на всю жизнь. Мы точно сделали всё правильно. Я теперь считаю, что венчание намного важнее загса. Этот процесс серьёзный, ответственный и сильный. Брак – это на словах, а венчание – это духовное закрепление вашего союза», – резюмировал участник.

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