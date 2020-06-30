Несколько месяцев тому назад Александр Задойнов вместе со своей супругой Ксенией пришли на «ССЛ». Парень признался, что вернулся на проект с главной целью – одержать победу в конкурсе «свадьба на миллион».



Парень мечтает сыграть свадьбу за счет проекта. Для того чтобы осуществить свою мечту, Саше нужны высокие рейтинги, то есть, популярность среди телезрителей. Видимо, поэтому парень поссорился с ветераном телестройки Степан Меньщиковым, который также претендовал на победу в свадебном конкурсе.



Мужчины так разругались, что даже стали цеплять членов семьи – Степа упрекнул Сашу за неуплату алиментов на детей, а тот в ответ обвинил обидчика в том, что он хочет сдать престарелого парализованного отца в дом престарелых, несмотря на то, что его мать против этого. Но сейчас участники уже примирились, а Задойнов даже извинился перед Меньщиковым за поднятие на обсуждение его семейных тем.