Александр Задойнов рассказал, что у него обнаружились проблемы с зачатием.

Оказалось, что проблемы с зачатием в семье Задойновых не только из-за здоровья Ксюши. Когда ребята сдали анализы, то узнали, что подлечиться нужно и главе семейства.

«Оказалось, что у меня тоже есть некоторые воспалительные процессы. Я не ожидал, что после 33 лет я задумаюсь об этом, никогда не сталкивался с такими проблемами. Я себя чувствовал здоровым, а оказалось, всё не так просто. Со временем и воспалительные процессы появляются и сперматозоиды ослабевают. Нужно поддерживать их всегда в форме, элементарно нельзя пиво, бани, телефон в кармане – всё это влияет на репродуктологию. Мне прописали ряд медикаментов, чтобы привести организм в порядок», – рассказал Саша.

Сейчас ребят ждёт месяц подготовки: уколы, таблетки, витамины.

«Ксюшу будут наблюдать всю беременность и каждый день. Я буду всячески её поддерживать, помогать, где-то терпеть. Сейчас она делает уколы в живот, будет принимать гормоны. Но мы настроены на положительный результат», – резюмировал Саша.

Закупка лекарств на месяц обошлась Задойновым в 30 000 рублей.