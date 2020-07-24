Александр Задойнов считает, что сумма его долга по алиментам сильно завышена и он будет судиться с Элиной Камирен.

ЗАДОЙНОВ ГОТОВИТ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК НА КАМИРЕН!

Александр Задойнов вернулся из Ярославля и поделился с Mpravda.com новостями «с полей».

«Сумма, которую мне назначили, – неподъёмная для меня. Я поехал разговаривать с судебными приставами и решать все вопросы. Мне выписали постановление, что я не проплатил за март и апрель, выписали по 30 часов исправительных работ на каждого ребёнка».

Задойнову порекомендовали обратиться в суд с встречным иском и нанять себе адвоката, чем участник и занялся.

«Я буду подавать заявление на уменьшение алиментов и заявление на то, чтобы видеться с ребёнком. Светлана, мама моей старшей дочери, написала заявление о том, что не имеет ко мне финансовых претензий, чтобы сумму начислений пересчитали. Никто не учёл, что Настя жила со мной год. У меня есть теперь отличный адвокат, который занимается всеми этими вопросами, документами».

В ближайшее время Задойнов собирается вернуться в Ярославль на обязательные исправительные работы.