Александр Задойнов поведал о ссоре со своей женой.

Ксюша Задойнова разобиделась на своего мужа за «не такое» предложение повенчаться. Ведь 7 лет назад Саша уже делал такое же свидание для Элины Камирен. Девушка собрала вещи и уехала.

«К тому свиданию я не прилагал столько сил и души. Но Ксюшу, как девочку, это задело и обидело, я сразу пытался всё исправить, но не получилось. Я пообещал, что обязательно сделаю для неё романтик, которого ещё ни у кого не было», – заявил Саша.

Венчание Задойновы планируют провести 9 сентября.

«Мы всё равно готовимся: договорились с батюшкой об исповеди, о причастии, купили платье, костюм, кольца. Отметим только с самыми близкими», – резюмировал Задойнов.