Александр Задойнов шокирован тем, как Яна Шафеева унижает любимого мужчину.

Мало Саше долгов перед детьми, теперь он ещё должен 10 000 рублей Владу Кадони. Поспорили мужчины на то, что Захар и Яна не помирятся так быстро. Ставку Задойнов проиграл.

«Яна очень грубо и некрасиво отзывалась о Захаре, называла его лжецом, подлецом. Говорила, как мне казалось, от души. Я решил «купить» информацию об этой паре за 10 000 рублей. Честно, был уверен, что в течение месяца они не сойдутся. А уже через 4 дня Яна растаяла за обещание купить собачку. Пару эту я не знал, поэтому я поверил Яне и проиграл. Не понимаю, как можно целоваться, обниматься, ложиться в одну кровать с человеком, которого ты так прилюдно унизил», – рассказал Саша в беседе.

Задойнов обещает отдать деньги Кадони, а мы это письменно фиксируем.