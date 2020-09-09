Александр Задойнов одобряет решение ведущих проекта ввести голосование на шоу «Спаси свою любовь».

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТА «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»

Новые правила проекта «Спаси свою любовь» уже рассорили всех его участников.

«Я считаю, что голосование – правильное решение, чтобы все старички боролись за своё место на проекте. Будет серьёзная борьба, потому что тут все сдружились. Но за таунхаус придётся бороться. Думаю, он достанется действительно самой достойной паре. Думаю, до Нового года потеряем около трёх пар», – считает Задойнов.

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