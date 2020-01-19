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Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу голов

06:34 19/01/2020

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».

Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата и вышел на девятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 692 шайбы, он обошел легендарного Марио Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом. До абсолютного рекорда Уейна Грецки хоккеисту осталось 202 шайбы.

Овечкин – лидер по количеству голов в НХЛ среди россиян, за «Вашингтон» выступает с 2005 года, в 2018-м он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата.



