Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Александра Титоренко и взыскал с МХАТ им. М. Горького почти 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) культуры «МХАТ им. М. Горького» в пользу Титоренко задолженность по выплате стимулирующей надбавки за период с сентября по декабрь 2019 года в размере 153 тыс. 264 рублей, денежную компенсацию в размере 3 тыс. 469 рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — сказано в решении. Представители МХАТ обжаловали данное решение.

Титоренко требовал взыскать 300 тысяч рублей. Он работал в театре с 2006 года с окладом 150 тысяч рублей в месяц. Однако в 2019 году руководство созвало комиссию по оценке показателей эффективности и понизило ему зарплату, лишив надбавки. После этого актер подал в суд.

Актер известен ролями в спектаклях "Граф Нулин и другое", "Вождь краснокожих", "Сосед — соседка" и "Частная жизнь королевы".