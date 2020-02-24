34-летний российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его 26-летния супруга Анастасия Шубская ждут второго ребенка. Об этом Шубская сообщила в своем Instagram.

«Мы очень тебя ждем», — написала Анастасия под фотографией. На ней она демонстрирует округлившийся живот.

Александр и Анастасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, но отношения начались лишь через семь лет. Молодые люди зарегистрировали свои отношения в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве.

Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.