Лучший бомбардир в истории российского футбола, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский клуб «Томь», выступающий во втором по силе дивизионе страны. К обязанностям 37-летний наставник приступит в середине следующей недели.

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», — сказал ТАСС источник, близкий к окружению клуба.

Также он сообщил, что первый матч томской команды под руководством Кержакова должен состоятся 27 сентября, когда «Томь» встретится с «Шинником». До прибытия Кержакова в Томск обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев.

37-летний Александр Кержаков, который является лучшим бомбардиром в истории сборной России (30 голов), завершил карьеру игрока в 2017 году. В марте 2018 года он был назначен старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2001 года рождения).