Бывший нападающий питерского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков стал главным тренером «Томи», выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщает пресс-служба команды, в четверг 37-летний специалист прилетел в Томск и подписал контракт до конца сезона. Кержаков сменил на этом посту Василия Баскакова, о завершении сотрудничества с которым после 16 лет работы в томском клубе было объявлено 7 сентября.

Ранее лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, завершивший карьеру игрока в 2017 году, занимал пост старшего тренера юношеской сборной страны, составленной из игроков 2001 года рождения.

Его кандидатуру на пост главного тренера «Томи» выдвинул губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин.

Александр Кержаков – новый главный тренер «Томи»! 🔥 Это стало реальностью в четверг, 24 сентября. В этот день Александр Анатольевич прилетел в Томск и подписал контракт с клубом – пока до конца сезона. pic.twitter.com/Qv0sVBmEmY — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 24, 2020

После 11 туров первенства Футбольной национальной лиги «Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав три очка.