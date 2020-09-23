Недавно стало известно, что бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов никак не помогает Алиане Устиненко и маленькому Роберту. Мужчина перестал платить алименты и поддерживать прошлую семью. На вопрос одного из подписчиков Алианы в соцсетях по поводу того, платит ли Гобозов алименты, девушка ответила отрицательно.



Довольно много участников телестройки известны тем, что после ухода с проекта перестают общаться с прежними семьями, забывают про детей, не видятся с ними и даже не платят алименты. Как правило, семьи на «Доме-2» по большей части распадаются за пределами проекта. Нередко это происходит по причине того, что мужчины не могут содержать семью за воротами.



Подобная история и у Саши Гобозова с Алианой Устиненко, которые на проекте стали счастливыми родителями сына Роберта. Покинув периметр, ребята развелись спустя несколько лет. Сейчас Алиана живёт с отцом в Волгограде, а Саша около года избегает кредиторов. Бывшая супруга приютила Сашу и помогла обосноваться в своём родном городе в надежде, что тот будет чаще видеться с сыном. Пару дней назад стало известно, что Гобозов не платит алименты и никак не помогает прежней семье.