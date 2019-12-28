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Александр Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым в Москве

23:18 28/12/2019

Российский боец Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в Москве, сообщает ТАСС.

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat, который будет проходить в российской столице.

За плечами 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья. У его 33-летнего соперника, выступавшего ранее в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Недавно российский боец ММА приходил в гости к телеканалу «МИР 24», где рассказал о скандалах, подарках Кадырова, суде и многом другом.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок Емельяненко, вызов был принят.



