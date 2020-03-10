СПОРТ

Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

00:53 11/03/2020

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС. Это стало известно после того, как федерация лыжных видов спорта Норвегии заявила, что не будет участвовать в этапах Кубка мира в США и Канаде из-за угрозы коронавируса.

Еще до решения норвежской федерации, Большунов занимал в общем зачете первое место, набрав 2221 очко. У его ближайшего преследователя – норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо было 1726 очков. До конца Кубка мира оставалось 5 гонок, поэтому шансы норвежца догнать Большунова были лишь теоретическими.

Большунов стал первым спортсменом, выигравшим общий зачет Кубка мира, представляя сборную России. До успеха Большунова, победу в Кубке мира по лыжным гонкам одерживали Александр Завьялов и Владимир Смирнов. Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.

Ранее стало известно, что европейская федерация футбола не планирует отменять или переносить ЧЕ-2020 из-за коронавируса.



