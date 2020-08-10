Сценарист, художник и актер Александр Адабашьян планирует отметить свой 75-летний юбилей в узком кругу семьи, так как традиция пышного празднования дня рождения не сложилась с детства.

Десятого августа Александр Адабашьян отмечает свое 75-летие.

«Юбилей отмечу, как всегда, на даче, в узком кругу семьи, ничего помпезного. Попросил ничего разорительного не дарить, потребности они мои знают, они очень скромные», — рассказал Адабашьян в интервью РИА Новости.

Он добавил, что традиция пышного празднования не сложилась у него с детства, так как август — это время, когда друзья уезжали с родителями из города. «А сейчас в преклонных годах интерес к пышным праздникам как-то увял», — добавил он.

Адабашьян — советский и российский кинодраматург, художник, сценарист и актер. Постоянно сотрудничает с режиссером Никитой Михалковым. Адабашьян сыграл более сорока эпизодических ролей, в частности инженера Тимофеева в «Пяти вечерах», дворецкого Бэрримора в «Собаке Баскервилей» и Берлиоза в телесериале «Мастер и Маргарита».