Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасиос в пятницу был госпитализирован в связи с болями в сердце, ему успешно сделана ангиопластика, сообщил секретариат архиепископии.

В сообщении «Небольшие перипетии со здоровьем Архиепископа Анастасиоса» говорится, что в пятницу архиепископ после сердечного приступа был помещен в больницу в Тиране.

«Был обнаружен стеноз коронарной артерии, и в тот же день была выполнена ангиопластика с размещением двух стентов, с большим успехом», — говорится в сообщении.

По информации архиепископии, состояние здоровья Анастасиоса «очень удовлетворительное».

«Лечащие врачи сообщили ему, что он может вернуться в архиепархию в течение двух дней», — говорится в сообщении.

Анастасиосу 90 лет, он возглавил албанскую архиепископию в 1992 году.