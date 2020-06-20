Международное авиасообщение возобновится в Албании 22 июня, через три месяца после приостановки полетов из-за распространения коронавируса, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на заявление властей.

В Албании есть только один международный аэропорт – он находится в районе столицы страны Тираны у деревни Ринас.

Издание отмечает, что все авиакомпании должны обеспечить соблюдение правил гигиены и социальной дистанции в самолетах.

«С 22 июня 2020 года начнут осуществляться регулярные международные рейсы в соответствии с расписанием, которое утвердит и сообщит Управление гражданской авиации … Компании должны принять необходимые меры для обеспечения бронирования рейсов в Международный аэропорт Тираны и из него», — говорится в заявлении министерства инфраструктуры и энергетики, текст которого приводит издание.

По последним данным минздрава Албании, в стране выявлен 1891 случай заражения коронавирусом, из этого числа 1126 заболевших выздоровели и 43 скончались. Больше всего случаев зафиксировано в столице Тиране – там заболели 336 человек.