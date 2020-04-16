Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил телеканал «360».

Медицинский работник опубликовала в Instagram видеоролик, на котором она хвастается наличием большого количества масок, салфеток и дезинфицирующих средств. Девушка сопроводила публикацию подписью о готовности поменять медицинские средства защиты от эпидемии на квартиру в центре Краснодара.

Отмечается, что руководство больницы после публикации ролика предложило написать Космыниной заявление об увольнении.

По данным минздрава Краснодарского края на 16 апреля, в регионе COVID-19 был диагностирован у 260 человек. С подозрением на коронавирус в региональные медицинские учреждения обратились 130 человек, в том числе 185 детей. Продолжают стационарное лечение 497 человек, из них 84 ребенка. Три человека скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинска. Из больниц выписали 48 выздоровевших пациентов. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 4226 человек.

Всего на территории России по состоянию на 16 апреля, зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели. За минувшие сутки выявили 3448 случаев заражения, 34 человека умерли.

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