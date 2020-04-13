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Французский актёр Морис Барье умер в возрасте 87 лет от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает France Info.

По имеющейся информации, коронавирус у Барье был диагностирован несколько дней назад, когда актёр находился на лечении в больнице города Монбар.

Похороны Барье пройдут 15 апреля в городе Семюр-ан-Осуа.

Ранее американский актёр Марк Блум скончался на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

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