Выводы были сделаны на основании самой крупной базы данных о сердечно-сосудистых заболеваний в США

По данным Бостонского университета общественного здравоохранения, смертность, связанная с фибрилляцией предсердий, уменьшилась за последние 45 лет.

Исследование опубликовано в журнале BMJ. Другой вывод, который делают исследователи, говорит о том, что фибрилляция предсердий уменьшает продолжительность жизни в среднем на 2,5 года в сравнении с 3 годами в промежуток времени между 1970 и 1980-ыми годами.

"Прогноз пациентов с фибрилляцией предсердий улучшился и продолжает улучшаться, но все еще существует достаточно значительное сокращение продолжительности жизни в сравнении с пациентами без фибрилляции предсердий", – рассказывает ведущий автор работы доктор Ludovic Trinquart, профессор биостатистики в Бостонском университете.

Выводы были сделаны на основании базы данных Framingham Heart Study, включающую множество поколений пациентов и считающуюся наиболее длительным исследованием сердечно-сосудистых заболеваний в США. Это единственная база данных, которая позволяет делать статистические выводы за такой длительный временной промежуток с 1972 по 2015 годы. В этой работе оценивалась вероятность смерти в течение 10 лет после постановки диагноза фибрилляция предсердий.

Ученые разделили исследуемый период на 3 части: 1972-1985, 1986-2000 и 2001-2015 годы. В первом периоде участники исследования с фибрилляцией предсердий имели продолжительность жизни в среднем на 2,9 лет короче. За второй период времени (1986-2000) этот показатель составил 2,1 год, за третий (2001-2015) – 2,0 лет.

Улучшение прогноза авторы исследования объясняют улучшением в ранней диагностике, протоколах ведения и лечения пациентов. Но результаты этой работы подчеркивают тот факт, что фибрилляция предсердий остается большой проблемой кардиологии и общественного здравоохранения в целом.