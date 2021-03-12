Одесса представляет собой крупный и активно развивающийся город, в котором процветает рынок недвижимости, и регулярно возникает дополнительный интерес в приобретении жилых помещений либо разнообразных пространств для бизнеса и решения других задач.

Различия рынка

Рынок недвижимости подразделяется на вторичную и первичную недвижимость. К так называемой первичке относятся такие варианты, которые выполняются в новых зданиях, а вторичный рынок, в свою очередь, представляет собой перепродажу имеющейся недвижимости. Какой именно выбирать, вопрос дискуссионный, не всегда есть возможность благодаря АН Атланта понять, где лучше.

Поэтому тут целесообразнее всего воспользоваться помощью специалистов, например, обратиться на портал агентства недвижимости «Атланта» и получить там ценные консультации. Нужно понять, что современное агентство недвижимости предоставляет только актуальные услуги для клиентов и не завышает стоимость своей работы. Совершенно очевидно, что в современном мире сами обыватели благодаря интернету могут достаточно квалифицированно ориентироваться на рынке, тем не менее, также по-прежнему остается тот спектр услуг и задач, который могут решать только профессионалы.

Какие параметры учитывать

Прежде всего, нужно ориентироваться на цель приобретения недвижимости и исходя из этого выбирать тот или иной вариант. Например, совершенно очевидно, что если вы инвестируете, то нужно смотреть на перспективу и оценивать, будет ли в дальнейшем возрастать стоимость. С другой стороны, если вы ищете жилье для себя, то, конечно, нужно ориентироваться на спокойствие района, развитие инфраструктуры и другие факторы, которые обуславливают именно комфорт проживания.

Помимо этого, какую бы недвижимость вы ни выбирали, нужно учитывать фактор надежности. В частности, на первичном рынке оценивается надежность застройщика, приобретая вторичную недвижимость, нужно смотреть на предыдущих собственников. Также нужно отметить, что есть и довольно много незначительных деталей, которые в итоге могут становиться серьезными факторами. Поэтому тут снова следует указать на актуальность использовать помощь профессионалов.