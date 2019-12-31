Акция «Елочный круговорот» по приему новогодних елок стартует в Москве 5 января. Об этом сообщается на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во вторник, 31 декабря.

В этом году будут работать 370 точек приема, с адресами можно ознакомиться на сайте ведомства. Акция продлится до конца февраля.

«Вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу. В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные», — сказано в сообщении.

«Елочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года. В рамках акции принимают елки, сосны и пихты, с которых предварительно нужно снять елочную мишуру и украшения. Приемка деревьев на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно.

Ранее, 23 декабря, в Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки. Так, выбирать нужно дерево с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, не стоит покупать дерево, у которого они ломаются при малейшем усилии. Перед покупкой потрясите елку — иголки не должны с нее осыпаться.