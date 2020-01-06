Акция памяти генерала Касема Сулеймани с участием представителей диаспор ближневосточных стран в России прошла у посольства Ирана в Москве в воскресенье вечером.

У здания дипредставительства собрались около 50 выходцев из Ирана, Ирака, Сирии, то есть стран со значительным шиитским населением. Среди собравшихся было много молодежи, представлявших, в том числе Ассоциацию иранских студентов.

«Наши враги думают, что из-за того, что они убили Касема Сулеймани, дело его закончилось. Они не знают, что его дорога, его мысли и его культура учат тому, как стать героем, как стать великим. Сегодня весь мир негодует из-за того, что самые плохие люди убили одного из лучших людей. Посмотрите сегодня новости и везде будет его имя и название его страны», — сказал ТАСС один из молодых людей, представившийся Али.

Участники акции принесли с собой портрет генерала Сулеймани и спели пеню, посвященную иранской революции. У здания дипредставительства по-прежнему стоят гвоздики, а в окне посольства — портрет генерала в окружении роз. Флаг над посольством приспущен.

Напомним, в Ираке 3 январяв результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ глава американского государства Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и заявил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

Видео дня. Тель-Авив ушёл под воду