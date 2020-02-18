Акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями» стартовала в Москве, сообщает официальный сайт мэра столицы.

«В Москве началась акция «Дни сдачи ЕГЭ с родителями», в рамках которой родители старшеклассников могут пройти всю процедуру единого государственного экзамена — от рамки металлодетектора до получения результатов. Пробные ЕГЭ для родителей проводятся до 2 марта в центрах независимой диагностики Московского центра качества образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году «Дни сдачи ЕГЭ с родителями» посвящены Году памяти и славы, а потому основным предметом выбрали историю. На прохождение пробного экзамена отводится около 30 минут.

«Родители увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как выглядят контрольные измерительные материалы по истории, как правильно заполнять бланки. Они самостоятельно попробуют сдать ЕГЭ, чтобы понять — в нем нет ничего страшного и непосильного, познакомятся с правилами и процедурой единого государственного экзамена», — приводятся в сообщении слова начальника управления Московского центра качества образования Богдана Легостаева.

Принять участие в акции также могут ученики 11-х классов. Для них будут доступны тесты по всем школьным предметам. Обязательное условие для школьников — регистрация вместе с родителями.

«Это будет сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов», — пояснил Б. Легостаев.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться онлайн. Нужно указать дату, время, предмет и выбрать один из трех центров независимой диагностики.

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