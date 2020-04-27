Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров.

«На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн. Движением «Бессмертный полк» был разработан проект «Бессмертный полк — онлайн». Этот проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семьях», — приводит его слова «Интерфакс».

Он отметил, что виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиа-экранах.

В связи с распространением коронавирусной инфекции организаторы акции провели онлайн-голосование по поводу формата проведения меероприятия. В результате голосования был выбран онлайн-формат.

Для участия в проекте нужно заполнить форму на сайте «Бессмертного полка» или в соцсетях, добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото. Из этой базы автоматически будет создан видеоряд, состоящий из фотографий участника войны и его родственника. Портреты будут показаны по мере размещения информации в базе полка, а не в алфавитном порядке.

В 2020 году мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, были перенесены из-за риска дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявил 16 апреля президент России Владимир Путин. Также он отметил необходимость переноса парада Победы.