Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тыс. рублей за хранение наркотиков. На заседании в понедельник, 20 января, актриса полностью признала вину, раскаялась и попросила прекратить в ее отношении уголовное преследование и назначить судебный штраф.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении актрисы от уголовной ответственности, сообщает корреспондент «Известий».

Дознаватель ранее поддержал собственное ходатайство о назначении судебного штрафа актрисе и отметил, что Бочкарева загладила вину, несколько раз направив средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.

На заседании было отмечено, что Бочкарева ранее никогда не привлекалась к уголовной и административной ответственности, не состоит на учете у нарколога и психиатров, а также имеет исключительно положительные характеристики с места жительства и места работы.

9 января в пресс-службе суда «Известиям» сообщили о том, что следственные органы решили ограничиться штрафом и прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой.

Бочкареву задержали в конце сентября в Москве, при ней находилось 0,69 г кокаина. Актрисе назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев. Позже в СМИ появились сообщения, что Бочкарева якобы намеренно устроила этот скандал ради пиара, однако сама актриса эту версию опровергла, поблагодарив хейтеров, которые, по ее словам, помогают ей держаться в тонусе.