Актриса Светлана Устинова назвала фильм «Вторжение» потрясающим. По ее словам, эту картину можно смотреть всей семьей и каждый найдет что-то свое.

«Я еще не видела таких фильмов, такой графики, такой истории, такой трогательной актерской игры, такой человеческой межпланетной истории любви», — рассказала она «Известиям» в субботу, 4 января.

«Мне кажется, это абсолютно семейное кино. На него могут пойти и взрослые, и подростки, и дети», — подчеркнула актриса.

Ранее стало известно, что «Вторжение», вышедшее в прокат 1 января, за три дня посмотрел миллион человек.

«Вторжение» — продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие развивается спустя три года после событий оригинального фильма. По сюжету главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.